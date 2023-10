Napoli | la rabbia di Osimhen alle parole di De Laurentiis

Leggi su calcionews24

Victor Osimhen non è affatto contento delle dichiarazioni di De Laurentiis riguardo il suo rinnovo e ora le carte in tavola potrebbero cambiare. L'attaccante nigeriano, ora fuori per infortunio, e il suo agente Calenda non hanno preso bene le parole del presidente del Napoli riguardo il prolungamento di contratto dell'attaccante nigeriano. La prossima estate, secondo quanto riportato da Il Mattino, potrebbe anche essere ceduto a condizioni meno favorevoli non dovesse arrivare il rinnovo (il contratto scade nel 2025).