Napoli | De Laurentiis | “Notizie inventate di sana pianta | il giornalismo non si fa in questo modo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Intervenuto al termine della conferenza stampa di Rudi Garcia alla vigilia della gara contro, il presidente delAurelio Deha preso la parola. Il patron dei partenopei ha difeso il tecnico, che aveva criticato alcuni giornalisti per le accuse dopo la sconfitta contro la Fiorentina: “Non si tratta di voler fare i buoni ed i cattivi. Quando uno legge cosedinon fa onore ad alcuni di voi. Spero sempre in un cambiamento perché ilsecondo me non si fa in. Ledi oggi già sono sul web dunque complimenti a chi sa scrivere articoli che poi si fanno leggere con piacere“. SportFace.