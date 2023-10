Nadal | «Non pensavo che Djokovic vincesse tre Slam quest’anno»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Rafasta recuperando da un infortunio all’anca che lo ha tenuto lontano dai campi di tennis per tutto l’anno. E’ stato intervistato dall’Agenzia Efe e ha parlato delle sue condizioni fisiche: «Mi sento bene. Sono felice. Sto lavorando per cercare di recuperare bene e il prima possibile, ma con tranquillità. Se stabilisco delle date di recupero e non le rispetto, aggiungo delusioni di cui non ho bisogno, perché ho avuto abbastanza delusioni a livello sportivo e fisico. Ora sto meglio di un mese fa e spero in un mese e mezzo di poter raccontare che sarò di nuovo in campo». Sull’intervento subito: «Ho avuto un’operazione all’anca, hanno dovuto fare un’operazione molto invasiva, molto complicata». Su cosa si è perso negli ultimi mesi,ha dichiarato: «Ho una teoria e cioè che si possono perdere le cose quando si sente che si può essere lì, ...