Multiversity | al via i lavori del primo advisory board sotto la presidenza di Violante

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Rafforzare il connubio tra formazione e innovazione per implementare un modello educativo accessibile a un numero sempre maggiore di studenti e favorire la transizione digitale del Paese. Questo il tema al centro deldi, il più grande Gruppo in Italia nel settore dell'Education, che si è riunito oggiladi Luciano. Il, composto da accademici e personalità istituzionali tra le più autorevoli del Paese, è rappresentato da: Pierluigi Ciocca, Economista, Accademico dei Lincei; Marta Dassù, ex Vice Ministro degli Affari Esteri, Senior Director Europe di Aspen e direttrice di Aspenia; Gianni De Gennaro, Presidente Centro Studi Americani; Lucia Lucchini, esperta in protezione dati ed etica del ...