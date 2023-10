MotoGP | risultati e classifica prove GP Australia 2023 | sorpresa KTM | Bagnaia fuori dai 10

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Si chiudono con una brutta notizia lelibere del GP d’, sedicesimo appuntamento del Motomondialedi. Sul tracciato di Phillip Island infatti Francesconon è riuscito a centrare un posto in Q2, risultando il primo tra gli esclusi piazzandosi all’undicesimo posto. Pecco nello specifico ha rimediato un GAP di +0.699 rispetto a Brad Binder, leader della sessione con il miglior tempo di 1:27.943. Bene anche il compagno di squadra della Red Bull KTM Jack Miller, il quale si è piazzato al secondo posto con un ritardo di +0.148. Terza poi l’Aprilia di Maverick Vinales (+0.269). In alto anche il diretto rivale di, Jorge Martin, quarto a +0.279. Un Marco Bezzecchi particolarmente sofferente, alle prese ancora con gli acciacchi fisici, si è invece ...

Si chiudono con una brutta notizia le prove libere del GP d'Australia, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island infatti Francesco Bagnaia non è riuscito ...