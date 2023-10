MotoGP | prove libere 2 GP Australia | Binder il più veloce | Martin 4° Bagnaia in Q1

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sul tracciato di Phillip Island, in occasione delledel GP d’, Francesconon è riuscito a centrare un posto in Q2. Nella seconda sessione, è il pilota sudafricano Brad(KTM) a far segnare il giro piùdella giornata in 1:27.993, seguito dal compagno Jack Miller e da Maverick Vinales (Aprilia). Quarto posto invece per Jorge, a 279 millesimi. Qualificati direttamente alla Q2 anche Pol Espargaro con la KTM, poi gli italiani Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, tutti con la Ducati. Infine, l’Aprilia di Aleix Espargaro e la Ducati di Johann Zarco. Primo degli esclusi, come detto, è, seguito, dalla dodicesima alla quindicesima posizione, da Alex Rins (Honda) Augusto Fernandez ...

Nella sessione decisiva per l'accesso diretto ai quindici minuti in cui ci sarà in palio la pole del GP d'Australia, il leader iridato non rientra nella top ten ...A confermarlo è stato Michele Masini, team manager del leader satellite Ducati intercettato dai microfoni di Sky Sport durante le prove libere del GP d’Australia, tappa numero sedici del Motomondiale ...