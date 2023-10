MotoGP | programma stravolto nel GP d’Australia! Invertite gara e Sprint Race | cosa è successo

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il meteo spariglia completamente le carte a Phillip Island, località oceanica che sta ospitando questo fine settimana il GP D’Australia, appuntamento numero sedici del Motomondiale 2023. A causa delle condizioni metereologiche estreme che potrebbero verificarsi domenica la direzione organizzativa ha deciso in via del tutto eccezionale di invertire l’ordine dilunga. Latradizionale, inizialmente pianificata domenica, si correrà quindi alle ore 6:10 italiane di domani, sabato 21 ottobre. Lainvece si disputerà – tempo permettendo – alle 5:00 di domenica 22. Già nella giornata di oggi, dedicata alle prove libere, tra i piloti aleggiava una certa preoccupazione circa il regolare svolgimento di unapesantemente contrassegnata non solo da una ...