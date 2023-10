MotoGP | Jorge Martin sembra aver metabolizzato il colpo Pioggia e KTM possono sparigliare le carte

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il venerdì di Phillip Island ci ha regalato unoapparentemente tranquillo e sicuro di sé. La caduta di Mandalikaalle spalle e si direbbe che lo spagnolo sia pronto a dare nuovamente battaglia a Francesco Bagnaia. È doveroso utilizzare condizionali e verbi dubitativi, poiché siamo solo nel day-one della tre giorni australiana, cionondimeno l’impatto dell’iberico con la quint’ultima tappa del Mondiale è stato migliore di quello dell’italiano. Il castigliano si è dimostrato, questo sì oltre ogni ragionevole dubbio, veloce e più a proprio agio del rivale per il titolo. Si è addirittura permesso qualche giochino di natura psicologica, prendendone la scia sul finire delle prove qualificanti al Q2 pur senzane alcuna necessità. Giusto così, qualsiasi mossa non vietata dal regolamento è lecita in una ...