MotoGP | Jack Miller | “La moto è ottima e partire dalla Q2 sarà fondamentale Dobbiamo migliorare il passo”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ottimo inizio della KTM nel venerdì del Gran Premio d’Australia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island il team austriaco ha messo a segno un eccellente uno-due al termine delle pre-qualifiche, gettando ottime basi in vista del prosieguo del weekend. Davanti a tutti ha chiuso Brad Binder che ha fatto segnare il miglior tempo in 1:27.943 con soli 148 millesimi di vantaggio proprio sul compagno di scuderia. Terza posizione per Maverick Vinales a 269, quarta per Jorge Martin a 279, quinta per Pol Espargarò a 420, mentre è sesto Marco Bezzecchi a 425. Settimo Fabio Di Giannantonio a 509 davanti a Enea Bastianini a 510, mentre è solo 11° Francesco Bagnaia a 699 che, quindi, domani dovràQ1. Al ...

Si chiudono con una brutta notizia le prove libere del GP d'Australia, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island infatti Francesco Bagnaia non è riuscito ...Come scrivevamo, Pecco Bagnaia si ritroverà nella medesima esigenza indonesiana: provare a sferrare il colpo durante la Q2, entrando sicché in Q2. Missione fallita a Mandalika, vedremo se domani a ...