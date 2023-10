MotoGp d’Australia | pioggia e vento in arrivo sulla pista | la gara anticipata al 21 ottobre

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Phillip Island – Il2023 inverte l’ordine delle gare a causa del maltempo. Laaccompagnata dal forteinsu Phillip Island, ha costretto l’organizzazione ad anticipare il gran premio vero e proprio a domani, sabato 21, mentre la Sprint domenica. Nel frattempo oggi Brad Binder su Ktm si aggiudica le prequalifiche. Alle sue spalle l’altra Ktm con Jack Miller, terzo Maverick Vinales su Aprilia. Male Pecco Bagnaia, solo undicesimo, mentre il suo rivale per il titolo Jorge Martin è quarto. (Adnkronos)(foto@-Facebook) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...