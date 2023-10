MotoGP | Brad Binder | “Ottimo inizio di weekend | per la Sprint Race punterò sulla gomma soft”

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dominio totale della KTM al termine del venerdì del Gran Premio d’Australia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Phillip Island, infatti, il team austriaco ha piazzato un eccellente uno-due al termine delle pre-qualifiche, gettando ottime basi in vista del prosieguo delha fatto segnare il miglior tempo con un1:27.943 con 148 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia Jack Miller, mentre è terzo Maverick Vinales a 269. Quarta posizione per Jorge Martin a 279, quinta per Pol Espargarò a 420, mentre è sesto Marco Bezzecchi a 425. Settimo Fabio Di Giannantonio a 509 davanti a Enea Bastianini a 510, mentre è 11° Francesco Bagnaia a 699. Al termine del venerdì di Phillip Island il pilota sudafricano ha raccontato le sue sensazioni ai ...