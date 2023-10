MotoGP | Bezzecchi | “Sensazioni positive | ma ci sono aspetti da migliorare”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) “In generale oggi è andata bene, fatico nei cambi di direzione, a livello della spalla intendo. Sulla moto cialcunida, in alcuni tratti è molto nervosa, ma in generale le. Anche a livello di guida posso fare uno step”. Lo ha detto Marcodopo il sesto tempo nella practice che gli vale l’ingresso diretto in Q1. Intanto, l’allerta meteo per il sorte vento di domenica ha stravolto il programma: gara prevista sabato e sprint posticipata a domenica. “Il cambio di schedule non è male, in primis per la nostra sicurezza e anche lo spettacolo – aggiunge – Domani sicuramente sarò meno stanco di domenica e questo sulla lunga distanza potrà essere un’agevolazione”. SportFace.