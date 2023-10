MotoGp Australia | gara anticipata a sabato per maltempo | domenica la Spint

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ild'2023 inverte l'ordine delle gare a causa del. La pioggia accompagnata dal forte vento in arrivo su Phillip Island, ha costretto l'organizzazione ad anticipare il gran premio vero e proprio a domani,21 ottobre, mentre la Sprint. Nel frattempo oggi Brad Binder su Ktm si aggiudica le prequalifiche. Alle sue spalle l'altra Ktm con Jack Miller, terzo Maverick Vinales su Aprilia. Male Pecco Bagnaia, solo undicesimo, mentre il suo rivale per il titolo Jorge Martin è quarto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

