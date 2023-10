Mosca | Contatti per rilascio degli ostaggi | Hamas libera una madre e una figlia americane | Israele | La maggior parte dei 200

(Di venerdì 20 ottobre 2023) 20 ott 19:00 Biden: intesa con- Egitto, Rafah apre in 24 - 48 ore Il presidente Joe Biden ha raggiunto un accordo coned Egitto per l'apertura del valico di Rafah nelle prossime 24 - ...

20 ott 15:15: "con Hamas per ottenere il rilascio degli ostaggi" La Russia hacon Hamas per cercare di ottenere il rilascio degli ostaggi rapiti in Israele. Lo ha detto l'...

Mosca, 'contatti con Hamas per ottenere rilascio ostaggi' Agenzia ANSA

Mosca, contatti con Hamas per liberare gli ostaggi QUOTIDIANO NAZIONALE

Ex avvocata, uscita dalla Scuola della rivista di geopolitica "Limes", Cristini ha trascorso diversi mesi sul fronte ucraino. Da questa esperienza è nato un libro, "Geopolitica. Capire il mondo in gue ...Il founder di Mokavit racconta a Tgcom24 la nuova sfida di creare una moka adatta a ogni tipo di piano cottura senza adattatori ...