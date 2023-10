(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ladi Oristano ha riaperto- per ora a carico di ignoti - sulladiDal, il detenuto romano trovato morto impiccato in unadel carcere Massimo il 12 ottobre di un anno fa. Come riporta il quotidiano La Repubblica, a distanza di dodici mesi emergono nuove prove, testimonianze e unin cui si racconta di pestaggi e violenze, tesi opposta a quella del suicidio su cui sin da subito si sono indirizzate le indagini. Un testimone in una telefonata alla sorella di, Marisa, la invita a far eseguire l’autopsia perché, riporta il quotidiano, qualcuno "l’ha strangolato con un lenzuolo ed è stata inscenata l’impiccagione”. E c'è già chi parla di un altro caso Cucchi.

La Procura di Oristano ha riaperto l'inchiesta - per ora a carico di ignoti - sulladi StefanoCorso, il detenuto romano trovato morto impiccato in una cella del carcere Massimo il 12 ottobre di un anno fa. Come riporta il quotidiano La Repubblica, a distanza di dodici ...

Morte Dal Corso in cella, la Procura riapre l’inchiesta per un audio: “Stefano fu pestato” Sky Tg24

Morte di Stefano Dal Corso in carcere, la Procura riapre l'inchiesta ... Fanpage.it

Stefano Dal Corso fu trovato impiccato in cella, nel carcere Massama di Oristano, il 12 ottobre 2022. E la sua morte fu archiviata come suicidio. Ma un anno dopo emergono nuovi elementi che modificano ...Erano circa le 17.30 e i due occupanti della vettura stavano tornando dal carcere di Lanusei per una visita di servizio e viaggiavano in direzione Nuoro quanto è avvenuta la tragedia, nei pressi ...