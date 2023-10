Monica Bellucci e Tim Burton | la nostra coppia preferita da red carpet

è Maria Callas. Dopo il tour nei teatri internazionali dal 2019 al 2023, ora esce il docufilm con lo stesso titolo: Maria Callas " Lettere e memorie , che nasce dallo spettacolo ...

Tim Burton e Monica Bellucci brillano alla festa del Cinema di Roma TGCOM

Monica Bellucci e Tim Burton innamorati sul red carpet alla Festa del Cinema di Roma. FOTO Sky Tg24

Lasciò l’Italia sommersa dai fischi. Monica Bellucci come Callas, nella sua anomalia d’attrice, è del tutto credibile in scena (le due sono accomunate dalla feroce forza di volontà). Si offre ...(LaPresse) "Ancora oggi è molto complicato per le donne conciliare la famiglia con il lavoro. Dobbiamo ancora trovare un equilibrio e non so ...