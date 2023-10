(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il ritrovamento Nella giornata di domenica era stata la stessa Arma dei carabinieri dia diffondere una nota in cui si informava della morte del tunisino. Veniva spiegato che in mattinata, nel ...

Un carabiniere è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura dicon l'accusa di morte in conseguenza di altro reato, in relazione al decesso di Taissir Sakka, un tunisino. Carabiniere indagato per aver ucciso un tunisino di 30 anni Sakka è stato ...

Modena, 30enne trovato morto in un parcheggio: indagato un carabiniere La Repubblica

Modena, 30enne morto in un parcheggio: indagato un carabiniere TGCOM

Un carabiniere è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Modena con l’accusa di morte in conseguenza di altro reato, in relazione al decesso di Taissir Sakka, un tunisino 30enne.Un carabiniere è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Modena con l'accusa di morte in conseguenza di altro reato, in relazione alla morte di un 30enne tunisino, Taissir Sakka.