Mo | raid Israele a confine con il Libano | colpiti 3 terroristi Hezbollah

Ore 11.09 - Il portavoce di Hamas arrestato in Cisgiordania Stando alle autorità israeliane, il portavoce di Hamas Hassan Yousef è stato arrestato ieri durante icondotti dain ...

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Esercito israeliano: “Maggioranza degli ostaggi a Gaza è ... Il Sole 24 ORE

Hanno missili in grado di raggiungere il territorio israeliano, grazie a loro Teheran ha potuto migliorare i mezzi venduti alla Russia per l’invasione dell’Ucraina. Negli ultimi anni hanno colpito con ...ESTERI. Il terrorismo è un’ideologia mortifera che professa la distruzione di comunità per la loro appartenenza religiosa, nazionale o più in generale geografica.