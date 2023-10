Mo | Pacifici Jewish Economic Forum | “Questa volta combattiamo e non ci facciamo sterminare”

'Faccio appello alle autorità italiane di governo ed opposizione' scandisce Riccardovicepresidente dell'EuropeanAssociation, già portavoce della Comunità ebraica romana, 'oggi più ...

Questa volta non ci facciamo sterminare, parla Jonathan Pacifici La Ragione

Alto funzionario del Dipartimento di Stato USA si dimette per la ... Infopal

Questa volta combattiamo e non ci facciamo sterminare”. Lo dice a La Ragione Jonathan Pacifici, scampato quando aveva 4 anni l'attentato alla Sinagoga di Roma e oggi presidente del Jewish Economic ...Constellation Brands (STZ), the beer brand behind Corona and the recently-crowned top-selling U.S. beer Modelo. Constellation Brands President and CEO Bill Newlands joins Yahoo Finance Executive ...