Mo | Hamas | ' liberate cittadina americana e la figlia tenute in ostaggio a Gaza'

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tel Aviv, 20 ott. (Adnkronos) -ha annunciato di aver rilasciato due ostaggi, due cittadine americane, madre e, per motivi umanitari. Il rilascio - scrive 'Ha'aretz' - è avvenuto con la mediazione del Qatar. In una dichiarazione,afferma che le due sono state"per dimostrare al popolo americano e al mondo che le affermazioni di Biden e della sua amministrazione fascista sono false e infondate".

Parla David Cassuto, reduce della Shoah Le famiglie degli ostaggi dopo il video pubblicato da: "tutti i prigionieri" In un comunicato pubblicato oggi, il governo di Israele chiede ...

Ultimo'ora: Mo: Hamas, 'liberate cittadina americana e la figlia tenute ... La Svolta

Medioriente: Hamas, liberate madre e figlia americane tenute ostaggio - LaPresse LAPRESSE

203 posti che rappresentano le persone rapite da Hamas anche con i bambini. Il presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun ha ricordato come la tavola per il sabato ebraico rappresenti la ...Dagli accordi di Oslo agli attentati di Hamas dello scorso 7 ottobre: perché non è nato uno Stato palestinese L’intervista a Luisa ...