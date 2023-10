Miteni e Pfas | archiviato il procedimento con l’accusa di omicidio colposo per l’avvelenamento dei lavoratori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Per decenni hanno lavorato a contatto con i, le sostanze perfluoroalchiliche che una volta assorbite dall’organismo non scompaiono più. Tre dipendenti sono deceduti, altri 18 sono stati colpiti da patologie di diversa natura, aumento del colesterolo e perfino tumori. Ma non vi sarà processo per nessuno dei casi riscontrati tra idella, la fabbrica di Trissino (Vicenza) accusata in un altropenale di disastro ambientale per gli sversamenti nella falda che scorre nel sottosuolo veneto. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari di Vicenza, Roberto Venditti, accogliendo la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica nei confronti di 19 dirigenti e del medico aziendale. Le motivazioni sono state notificate a difensori e avvocati di parte civile. L’inchiesta era ...