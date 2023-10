Mirko Vucinic condannato a due anni di reclusione | accuse gravissime | cos’ha fatto l’ex Lecce

Leggi su free

(Di venerdì 20 ottobre 2023)Vicinic in carcere.giocatore di, Juventus e Roma dovrà scontare duediper evasione fiscale. La sentenza.a duedi. La sentenza rimbalza come uno dei suoi palloni impossibili da prendere, ma stavolta nessuno gioca. È tutto vero e la condanna arriva dal Giudice monocratico del Tribunale di, Valeria Fedele. Il motivo è l’evasione fiscale che il montenegrino avrebbe commesso dal 2014 al 2017., condanna per evasione fiscale (Screenshot Instagram profilo ufficiale – Free.it)calciatore era stato già tacciato di “dichiarazione infedele”. Ci sarebbe stato più di ...