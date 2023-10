Mirko Brunetti nel GF | “Greta considera Perla una rivale | non ha evitato il confronto”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ricevi le ultime notizie riguardo al Grande Fratello 2023/2024 attivando le notifiche. Durante l’episodio di Grande Fratello del 19 ottobre 2023,ha discusso della sua relazione conRossetti. Il legame tra loro è attualmente teso a causa delle inquietudini suscitate dalla precedente relazione dicon Temptation. “Non si fida più di me per il messaggio cancellato e per la sfilata in cui c’era(Vatiero, ndr)”.ha ammesso di avere molte incertezze riguardo alla situazione: “La questione è così assurda che non riesco a dargli forma”. Le affermazioni diriguardoSecondo quanto riferito danella dimora del GF,Rossetti avrebbe costruito ...