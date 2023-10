Milano | venduta per 9 | 5 milioni la villa di “Lady Gucci” | ristrutturazione a una ditta di Parre

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) È stataper 9,5ladi Patrizia Reggiani in via Andreani a, un castelletto gotico, all’angolo con via della Commenda, dove la vedova di Maurizioè tornata a vivere insieme alla madre Silvana Barbieri dopo aver trascorso in carcere 17 anni dei 26 a cui è stata condannata come mandante dell’omicidio del marito, freddato con tre colpi di pistola in faccia davanti alla sede di una sua società nella centralissima via Palestro a, il 27 marzo 1995. A dare notizia della vendita a una coppia di stranieri (britannico lui, austriaca lei) è Il Giorno. Lainterna dell’immobile (un seminterrato, un piano terreno, un primo e un secondo piano) è stata affidata a un progettista e a una impresa edile di...