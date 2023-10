Milano-Cortina | A Fontana | ' Lombardia non cederà gare | richiesta fuori tempo massimo'

(Di venerdì 20 ottobre 2023), 20 ott. (Adnkronos) - Giù le mani dai Giochi invernali 2026 in; il presidente della Regione Attilioè chiaro e in una intervista a Repubblica spiega perché lanonalcuna gara al Veneto, che ha chiesto di essere risarcito dopo lo stop alla pista di bob a. Si tratta di "una", dice. "Noi abbiamo investito e stiamo investendo tantissime risorse per realizzare opere che servivano e sono funzionali allo svolgimento di queste. E vediamo le Olimpiadi non solo come un evento che si chiude nei venti giorni delle, ma che lascia delle eredità che vanno oltre. E per le quali stiamo già investendo ...

Magari per2026: combinata dentro, slittino all'estero... "Ragiono di stagione in stagione: saranno fisico, testa e motivazioni a indicarmi la via. Peccato per i ragazzi degli sport ...

Milano Cortina 2026, il Governo: “La pista di bob di Cesana soluzione preferibile” la Repubblica

Olimpiadi Milano-Cortina, la pista da bob verso Cesana. Ma c'entra la politica (e le "quote" tra Regioni) Virgilio Sport

"Non si toccano tutte le specialità previste in Lombardia. Stiamo parlando di opere che sono state concordate con il territorio. Per le quali abbiamo dovuto superare delle difficoltà. Convincere i ter ...Tutte le forze politiche collaborino affinché tutte le gare restino in Italia: gli impianti del territorio piemontese sono all'altezza ...