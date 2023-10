Milano | a Sala mancava solo il cinghiale | l’ungulato sguazza nella Darsena e fugge in strada video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Oltre agli innumerevoli problemi – e a una gestione finita cronicamente nel mirino di accuse e polemiche – ci si mette pure la fauna locale a dare nuove rogne al sindaco, nel mirino delle polemiche sulla gestione del caos metropolitano della fu “da bere”. Un, che si trovava all’interno dellazona dei Navigli, è uscito dall’acqua dove stavando ed è fuggito per le strade. Per fortuna poco dopo è stato bloccato. A darne notizia è la centrale operativa della polizia locale di, spiegando che l’animale è stato catturato in Via Ludovico il Moro dagli agenti della polizia locale con i vigili del fuoco. Sul posto è sopraggiunta poi la polizia provinciale competente per materia., ...