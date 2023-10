In quelera perfetto. Sacchi esigeva molto. In quella squadra era Donadoni, giocatore troppo ... Non solo perché tifo bianconero, ma perché diciannove anni sono davvero. Le persone mi ...

Milan, tanti auguri a Stefano Pioli: ecco il messaggio del club Pianeta Milan

Milan-Juventus, tanti ko: Pioli e Allegri fanno i conti con le assenze SportItalia.it

E a oggi il ruolo di secondo, viste le tante defezioni, sarà occupato da Lapo Nava, figlio di Stefano, ex giocatore del Milan degli anni ‘90 ed attuale opinionista sportivo. È un ragazzo cresciuto nel ...Il club rossonero potrebbe incassare una cifra molto importante se la cessione diventasse definitiva: quasi 30 milioni ...