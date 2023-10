Carlo, giornalista e grande tifoso del, intervenuto ai microfoni di TVPlay.it, ha parlato del caso Tonali, prendendo di fatto tempo:'Ho sempre difeso Sandro, quando il giudice che ...

Milan, Pellegatti: “Spero che Adli possa ripetere l’esperienza di Pirlo” Pianeta Milan

Mercato Milan, Pellegatti svela il primo colpo del 2024: “Mi dicono che…” Il Milanista

Il Milan recupera due giocatori per la partita contro la Juventus. Resta fuori ancora il centrocampista: le ultime da Milanello Stefano Pioli li aspettava in gruppo e puntualmente oggi sono… Leggi ...Calcio ora per ora Stefano Pioli ritroverà a breve Pierre Kalulu e Dane Krunic. Come riportato Stefano Pioli ritroverà a breve Pierre Kalulu e Dane Krunic. Come riportato da "Tuttomercatoweb"… Leggi ...