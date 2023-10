...di di Pazzini e Balotelli l'8 marzo 2013 e altro 0 - 2 con gol di Ibrahimovic eil 2 dicembre 2011). Un pareggio si è registrato il 6 febbraio 2011 (1 - 1 gol di Pato al 29' per ile ...

Milan, Nocerino: “Gol di Muntari Siamo stati fessi. Potevamo fare di più” Pianeta Milan

Milan, Nocerino: “L’assenza di Tonali si sentirà, uno dei migliori” Pianeta Milan

Con un capolavoro di Liurni la Nocerina svetta in testa al girone. Gran gol di Frati, ma non basta al Livorno. Falcone, Gerevini e Cocuzza si inventano punizioni dalle traiettorie impossibili e regala ...Infortunio in casa Feralpisalò per Mattia Tonetto. Il terzino figlio d'arte, stando al report da poco diffuso dai Leoni del Garda ha subìto.