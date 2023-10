Ilnon vuole forzare per non andare incontro a delle ricadute, le alternative in rosa non. UN SOLO BALLOTTAGGIO - L'emergenza nel ruolo di portiere, con la squalifica di Maignan e l'...

Milan, mancano le reti di Giroud: contro la Juventus per sbloccarsi Pianeta Milan

Milan-Juventus, si riparte con la 'Classica', ma i problemi non ... Passione del Calcio

Da parte del Milan, mancano il portiere titolare e quello di riserva, uno dei giocatori più decisivi degli ultimi anni (Theo), il regista titolare (Bennacer), molto probabilmente il suo sostituto ...L'infortunio di Chukwueze, out fino alla prossima sosta, mette l'argentino in pole nelle rotazioni di Pioli. Fin qui ha giocato solo 21 minuti, ultimo per impiego fra chi ha messo piede in campo almen ...