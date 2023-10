Milan | Kalulu e Krunic hanno recuperato | personalizzato per Loftus-Cheek | PM

1 In casaarrivano buone notizie da Milanello in vista della gara di domenica contro la Juventus , valida per la nona giornata di campionato; recuperati sia Pierreche Rade Krunic , sia il ...

MN - Da Milanello: prima parte in gruppo, seconda a parte per Loftus-Cheek, Krunic e Kalulu Milan News

Per il Milan neppure il tempo di crogiolarsi dietro all’azzeccato acquisto di un secondo portiere all’altezza, in grado di limitare i danni quando i guai fisici bussano saltuari alla porta di Maignan, ...In casa Milan arrivano buone notizie da Milanello in vista della gara di domenica contro la Juventus, valida per la nona giornata di campionato; recuperati sia Pierre Kalulu che Rade Krunic, sia il ce ...