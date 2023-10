Milan-Juventus | Zambrotta | “Thiaw e Tomori potrebbero essere la chiave”

Probabili formazioni di Milan-Juventus Sky Sport

Milan-Juve, gioca Mirante: rossoneri con terzo portiere Adnkronos

ROMA - Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, il campionato torna con una grande classica, quella tra Milan e Juventus. Domenica sera, a San Siro, i rossoneri – che scenderanno in campo ...Continuerà in questo fine settimana la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e domenica si giocheranno le cinque partite valide per la quinta giornata e sicuramente il divertimento non man ...