Milan-Juventus | Mirante titolare | non accade da maggio 2021

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L'edizione odierna de Il Corriere della Sera fa il punto sulla partita tra ile la: in porta per i rossoneri ci sarà

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, il campionato torna con una grande classica, quella tra. Domenica sera, a San Siro, i rossoneri - che scenderanno in campo conoscendo già il risultato del match dell'Inter, prima inseguitrice - proveranno a staccare l'ex Allegri, ora ...

Probabili formazioni di Milan-Juventus Sky Sport

Mirante in porta in Milan-Juve: ecco la quota del clean sheet La Gazzetta dello Sport

Intervista al centrocampista rossonero: "So quanto è importante lo scudetto, la Champions è un sogno. Io come Rijkaard Magari..." ...Intervista al centrocampista rossonero: "So quanto è importante lo scudetto, la Champions è un sogno. Io come Rijkaard Magari..." ...