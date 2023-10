Milan-Juventus e il calcio dei sopravvissuti

Leggi su panorama

(Di venerdì 20 ottobre 2023) I dolori di Stefano Pioli contro quelli di Massimiliano Allegri, entrambi condannati a rivolgersi ai rispettivi staff sanitari per mettere in campo la squadra. Un destino condiviso anche da altri tecnici in questo avvio di stagione in cui gli infortuni si moltiplicano e il calendario non aiuta. Non succede solo in Italia, basti pensare a Neymar restituito dal Brasile al club saudita con un legamento in pezzi e la prospettiva di un'assenza chissà quanto lunga. Il big match di San Siro tranasce sotto cattivi auspici per tutti. L'ultimo colpo basso della sorte è stato il ko di Sportiello in allenamento, lui che doveva prendere il posto dello squalificato Maignan senza finalmente farlo rimpiangere come accaduto negli ultimi due anni con Tatarusanu, inviso a tanti tifosi rossoneri. Niente da fare, toccherà al 40enne Mirante che non vede ...