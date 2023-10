(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ilsi prepara al match contro la Juventus ma dovrà fare a meno di Marco, il portiere non si infortunava dal

... dietro i nerazzurri (ancora favoriti a 2,10) si propone ora ila 3,00, con la Juventus a 5,... Il colpo da tre punti degli ospiti pagherebbe invece 5,00 e anche il pareggio èa un sostanzioso ...

Milan, il dato su Sportiello: dal 2016 non subiva problemi muscolari Pianeta Milan

Milan, i dubbi di Pioli per la Juventus: la probabile formazione Today.it

Il re dei paparazzi Fabrizio Corona ha parlato di scommesse nel calcio. Tra i giocatori coinvolti vi è anche l’ex-centrocampista del Milan (ed attuale giocatore del Newcastle) Sandro Tonali. Ora, vi è ...Chi preoccupa Allegri e il suo staff invece è Federico Chiesa. Il giocatore è stato escluso (per la seconda volta in un mese) dai convocati di Luciano Spalletti. Servirà ancora qualche giorno per ...