Milan Femminile | Mascarello | “Orgogliosa e contenta del rinnovo”

... Angelica Soffia (), Martina Toniolo (Fiorentina); Centrocampiste: Veronica Battelani (Sampdoria), Melissa Bellucci (Juventus), Anastasia Ferrara (Sassuolo), Valentina Gallazzi (Napoli)...

Milan Femminile, la centrocampista Mascarello rinnova fino al 2026 Milan News

È fatta per il Milan, contratto di 3 anni | Foto di rito e firma Il Giornale dello sport

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 22 ottobre, ore 15 - Campionato, 4ª giornata Milan-INTER UNDER 18 Domenica 22 ottobre, ore 11 - Campionato, 6ª giornata: INTER-Roma - Konami Youth Development Centre, ...Il futuro potrebbe vedere due stadi separati, uno per club; ma intanto, il presente vede Inter e Milan ancora insieme a San Siro e nel consorzio M-I Stadio, la società partecipata al ...