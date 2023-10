Microsoft Security Copilot | l’AI per la sicurezza informatica

(Di venerdì 20 ottobre 2023) “Laè un pilastro fondamentale per le aziende di oggi. Con l’aumento delle minacce cyber, avere un sistema efficiente ed efficace è essenziale. A marzo,ha introdotto al mondo, una soluzione basata su intelligenza artificiale progettata per soddisfare le esigenze didelle aziende moderne. Il servizio non solo aiuta a scrivere query complesse usando … ?

Solutions Partner for: capacità di creare un'organizzazione Zero Trust con soluzioni ...a incrementare la produttività dei dipendenti e a convertirsi al lavoro ibrido utilizzando...

Microsoft presenta i dati dell'annuale Microsoft Defense Report ... Microsoft News

Aggiornamenti Microsoft ottobre 2023, c’è anche la mitigazione per ... Cyber Security 360

This recognition showcases Reply‘s technical expertise and successful track record of delivering high-value solutions for clients across the Microsoft Cloud ecosystem. (ANSA) ...Questo riconoscimento testimonia l'esperienza tecnica di Reply e la capacità nel fornire soluzioni di valore e innovative ai propri clienti. (ANSA) ...