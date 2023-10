Mi fanno male i capelli | la recensione | la forza del cinema per lenire gli effetti della malattia

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La nostradi Mi, il film di Roberta Torre con Alba Rohrwacher che parla dicon delicatezza ed efficacia. Presentato in concorso alla Festa deldi Roma 2023 e in sala dal 20 ottobre, Miè il film di Roberta Torre che porta su schermo un'interessante riflessione sue identità. La regista, che cura anche la sceneggiatura, sceglie di raccontare una storia che rappresenta un lento svanire, una coscienza che per non abbandonare il suo corpo si ancora ad un personaggio, Monica Vitti, ai suoi film e a tutto ciò che vi ruota intorno. Vivere una vita immaginaria è l'unico modo che laconcede alla ...