Mi fanno male i capelli | Alba Rohrwacher | Non recito | Monica Vitti mi ha posseduta

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 20 ottobre 2023)ha rivelato che non ha dovuto recitare sul set di Mi, in quantoè letteralmente 'entrata nel suo inconscio'.ha recentemente parlato di come si è calata nei panni di una sorta di alter ego diper le riprese di Midi Roberta Torre, in concorso in questa 18/ma edizione della Festa di Roma. Nella pellicolainterpreta una donna affetta dalla sindrome di Korsakoff, malattia che la porta a inscenare in prima persona i film dellache è solita vedere ogni giorno in tv. "si inventa un'altra ...