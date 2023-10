Meteo Roma del 20-10-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge su Liguri Alpi occidentali al pomeriggio precipitazione in estensione l’Emiliagna e pianura di Lombardia e Veneto tra la serata è la notte instabilità momento con acquazzoni e temporali sparsi anche intensi sulla Liguria di levante al centro al mattino piogge sparse su Toscana asciutto altrove con nuvoloso irregolarmente nuvolosi al pomeriggio fenomeni in estensione anche ad Umbria e marche in serata non sono cambiamenti sostanziali con piogge sulle stesse regioni e intensificazione sulla Toscana con possibilità di intense temperature e temporali nella notte al sud tempo instabile al mattino con Cieli parzialmente nuvolosi maggiori ad sulle Isole maggiori al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni ...