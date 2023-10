Mercato auto Europa | a settembre la crescita rallenta Immatricolazioni a +11 | 1%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Al’dell’cresce, ma più lentamente. Il mese scorso, per la quattordicesima volta consecutiva, ledi vetture nuove hanno fatto registrare un segno positivo: +11,1% e 1.166.728 unità considerando l’UE più il Regno Unito e i mercati Efta (+9,2% e 861.062 unità limitandosi alla sola Unione Europea). Bene Italia e Francia, rispettivamente del 22,7 e 10,7 per cento, stabile la Germania (-0,1%), motivo per il quale lacomplessiva è stata meno imponente: iltedesco, così come altri pur se meno importanti come volumi, è stato infatti frenato dal venir meno degli incentivi sulleelettriche. Questo risultato, comunque, porta il consolidato dei primi nove mesi dell’anno a un +17%, in virtù dei progressi registrati sulle ...