Meloni sui social | la mia relazione con Giambruno finisce qui

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 20 ottobre 2023) «La miacon Andrea, durata quasi dieci anni,qui» . Lo annuncia suila presidente del Consiglio, Giorgia, postando una foto che la ritrae assieme all’ex compagno e alla figlia. «Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che...