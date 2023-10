Meloni | possibile visita in Israele dopo vertice al Cairo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La presidente del Consiglio ribadirà il sostegno dell'Italia allo Stato ebraicoildella pace domani al, la presidente del Consiglio Giorgia, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti israeliane, “molto probabilmente” volerà anche inper unadi poche ore durante la quale ribadirà il sostegno dell’Italia allo Stato ebraicogli attacchi di Hamas del 7 ottobre. In agenda un incontro con il premier israeliano Benyamin Netanyahu.arriverà alper prendere parte alla Conferenza internazionale per la pace organizzata dal Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi sulla crisi in Medio Oriente. La presidente del Consiglio parteciperà alsin dal mattino, per ...