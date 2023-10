Meloni | “La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui | difenderò quello che siamo stati”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Giorgiaannuncia sui social la fine della suacon. Una decisione che segue le due puntate in cui Striscia la notizia aveva fatto vedere imbarazzanti fuori onda dello stesso. L’ultimo dei quali,della serata di ieri, in cui si potevano ascoltare esplicite battute sessiste. “La miacon, durata quasi dieci anni – ha scrittoqui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne ...