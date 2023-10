Meloni | «La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui Difenderò nostra figlia Ginevra»

Io sono un avversario di Giorgiama oggi ha tutta lasolidarietà. Così in Italia non si produrrà mai nulla tranne il fango, finché il fango non sommergerà tutti e tutto". Poi la reazione ...

L'annuncio della Meloni dopo i fuorionda di Striscia: "La mia relazione con Giambruno finisce qui" ilGiornale.it

Giorgia Meloni: “La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui Il Fatto Quotidiano

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ..."La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui". Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le ...