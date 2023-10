Meloni e Giambruno | cosa dice la politica? Il silenzio di Schlein

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Solidarietà alla presidente del Consiglio dalla maggioranza. Dall'opposizione vicinanza e qualche critica Il primo a intervenire è stato Carlo Calenda. Via social. Stesso canale scelto dalla presidente del Consiglio Giorgiaper l’annuncio della fine della relazione con il padre della figlia, il giornalista Andrea. Col passare delle ore arrivano molti altri commenti alla vicenda, con messaggi di solidarietà e vicinanza dalla maggioranza: da Matteo Salvini a Antonio Tajani a tutto Fratelli d’Italia. Dall’altra parte, ecco le parole di Giuseppe Conte e Angelo Bonelli, oltre a diverse colleghe parlamentari.invece dall’altra leader donna: la segretaria del Pd, Elly. Sulla questione privata della premier nessun commento. Staserasarà ad un’iniziativa elettorale a ...

Fatti I fuorionda di: "Vuoi entrare a far parte del gruppo Dacci qualcosa in cambio..." ... la presidente del consiglio Giorgia, la quale, come tutte noi almeno una volta nella vita, ...

Giorgia Meloni, cosa c'è dietro la separazione da Giambruno (la misura colma e il timore di nuovi fuorionda) Corriere Roma

Striscia la notizia, Antonio Ricci sulla rottura tra Meloni e Giambruno: «Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere» Open

Cosa è successo tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno negli ultimi due giorni: perché si sono separati Presentatrice sportiva mostra quasi troppo su Instagram e Conor McGregor approva Inghilterra: i ...Amori, tradimenti, allusioni, ammiccamenti, annunci. Ormai si fa tutto sui mass media. Ecco cosa è accaduto nei fuorionda trasmessi da "Striscia la notizia" ...