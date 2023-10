Meloni andrà alla conferenza di pace in Egitto. L'annuncio a sorpresa dopo i dubbi di ieri

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La premier Giorgiadomani sarà inper partecipareinternazionale per la. Il vertice è stato organizzato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi per affrontare la crisi in medio oriente. La presidente del Consiglio parteciperà al vertice sin dal mattino, per intervenire giàprima sessione di lavoro. La decisione, confermata da fonti di Palazzo Chigi, arriva a sopresa. Fino al'agenda internazionale della premier era sospesa tra la partecipazione (rischiosa politicamente)didi domani a Il Cairo e la visita lampo a Tel Aviv (complicata logisticamente). Al suo posto sarebbe dovuto andare il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. ...

