Meglio lo Stravinskij memorialista dello Stravinskij musicista

(Di venerdì 20 ottobre 2023) . Per le mie orecchie almeno. Leggo con grande piacere “Ricordi e commenti” di Igore Robert Craft (lo storico assistente), pubblicato da Adelphi. Un passaggio su tutti: “Negli anni di Biarritz diventai un aficionado della corrida di Bayonne e ci andai più volte. Ero là con Rubinstein nella tragica circostanza in cui il toro si liberò di una banderilla e la fece volare per l’aria nel cuore del console generale del Guatemala, che stava vicino al parapetto e che morì all’istante”. Vorrei riuscire ad apprezzarla la musica di un compositore amante della corrida, ma faccio fatica: a Debussy “Le Sacre du printemps” sembrò un “magnifico incubo”, per me vale solo il sostantivo. Grazie a Dio, proseguendo nella lettura, scopro loreligioso. Nella vita: “Bisogna essere credenti, e non solo credenti in ...