Mediaset | ufficiale la decisione su Giambruno

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Arriva la scelta dell’azienda Andreasospeso da. Dopo i suoi fuorionda arriva la scelta dell’azienda. Stando a quanto spiega Ansa il conduttore è stato sospeso dalla condizione di Diario del Giorno. “È stata sospesa la conduzione di Andreaa Diario del giorno su Retequattro e l’azienda sta valutando con attenzione i fatti. Lo spiega all’ANSA un portavoce di”. Per oggi, 20 ottobre, era comunque stata annunciata la sua assenza dalla rubrica di informazione di Rete4 in onda in diretta dagli studidel Palatino a Roma. Al posto del giornalista, al centro delle cronache per la rottura con la premier Giorgia Meloni dopo i fuori onda diffusi da Striscia la notizia, c’è Luigi Galluzzo, che ha lanciato la puntata annunciando gli aggiornamenti sulla crisi in Israele ...