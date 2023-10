Mediaset | Andrea Giambruno si autosospende dalla conduzione di Diario del giorno

La scorsa settimana per un soffio non ho incontratoGiambruno al ristorante Osteria del ... Da quando non conduce più Pomeriggio 5 non ha più l'autista di, e andiamo in taxi. "Da sola ...

Giambruno sospeso dalla conduzione di ‘Diario del giorno’. Mediaset valuta i fatti la Repubblica

Andrea Giambruno sospeso da Mediaset, rischia di essere licenziato Cosa dice il codice etico dell'azienda Virgilio Notizie

Nel corso della giornata, aperta dall’annuncio social con cui Meloni ha ufficializzato la fine della relazione decennale, è arrivato il comunicato Mediaset secondo cui “è stata sospesa la conduzione ...Scandalo Meloni-Giambruno: le ultime novità sulla separazione e il futuro televisivo di Andrea Giambruno dopo i fuorionda imbarazzanti ...